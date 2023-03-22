Общество 22 марта 2023, 22:58 Власти Курской области опровергли сообщения о взрыве в областном центре Правительство Курской области: происшествий в небе и на земле не зафиксировано Unsplash

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Правительство Курской области в официальном Telegram-канале опровергло новости о якобы взрыве в Курске. Информация о предполагаемом происшествии распространилась в социальных сетях.

«Ситуация в Курске спокойная, происшествия на земле и в небе над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы», — говорится в сообщении региональных властей.

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ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Курской области 19 марта. Под огнем националистов оказались поселок Краснооктябрьский Глушковского района, село Троицкое Кореневского района и деревня Елизаветовка.

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В связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, в приграничных районах области усилили меры безопасности. Ранее уже была усилена охрана общественного порядка. Особый контроль ведется на объектах, отвечающих за обеспечение жизнедеятельности региона.