Общество 12 марта 2024, 16:33 Власти Курской области назвали фейком видео стрелкового боя у Теткина Власти Курской области: ЦИПсО тиражировали фейк с видео боя у Теткина РИА «Новости»

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Видео, на котором якобы запечатлен момент стрелкового боя на окраине поселка Теткино в Курской области, является фейком. Об этом в Telegram-канале сообщили власти региона.

Утром 12 марта в Сети распространили кадры, снятые из окна дома. На записи слышны звуки выстрелов. Утверждалось, что это бой между российскими военными и ВСУ.

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«Боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад», — указали в курской администрации.

Жителей региона призвали следить за информацией из достоверных источников.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинские диверсанты пытались прорваться в регион. Но погрануправление ФСБ и военнослужащие пресекли действия противника.