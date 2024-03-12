12 марта 2024, 16:33
Власти Курской области назвали фейком видео стрелкового боя у Теткина
Власти Курской области: ЦИПсО тиражировали фейк с видео боя у Теткина
Видео, на котором якобы запечатлен момент стрелкового боя на окраине поселка Теткино в Курской области, является фейком. Об этом в Telegram-канале сообщили власти региона.
Утром 12 марта в Сети распространили кадры, снятые из окна дома. На записи слышны звуки выстрелов. Утверждалось, что это бой между российскими военными и ВСУ.
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«Боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад», — указали в курской администрации.
Жителей региона призвали следить за информацией из достоверных источников.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинские диверсанты пытались прорваться в регион. Но погрануправление ФСБ и военнослужащие пресекли действия противника.
Соцсети
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