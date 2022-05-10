Власти Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Курганской области в связи со сложившейся противопожарной обстановкой. Соответствующий указ сделала комиссия правительства региона под председательством губернатора Вадима Шумкова, сообщила пресс-служба администрации области.

Власти региона делают все необходимое, чтобы огонь не подступил к населенным пунктам. На противопожарных мероприятиях принимают участие почти 200 единиц техники и 1400 представителей муниципальных, региональных и федеральных специализированных служб.

Использование авиации для тушения лесных пожаров в данный момент невозможно из-за сильных порывов ветра.

Всего в области задействованы около 700 патрулей, которые занимаются выявлением нарушений запретов, действующих в пожароопасный период.

Жителям региона напомнили, что в период действий противопожарного режима запрещено проводить пожароопасные работы, разжигать костры, сжигать сухую растительность и мусор, использовать открытый огонь для приготовления пищи в населенных пунктах и полях.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по природным пожарам в регионах поручил не допустить увеличения площади лесных пожаров.