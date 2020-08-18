Власти Кургана разрешили парковаться в центре города

Останавливаться и парковаться снова можно на участках улиц Ленина, Косая, Куйбышева, Советской, Горького, Зорге, Красина и Савельева. Помимо этого, на парковках возле Центрального парка культуры и отдыха и ТЦ «Зауральский торговый дом» также разрешено оставлять машины.

«Парковка на этих улицах была запрещена из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас эти ограничения сняты», — заявили в пресс-службе городской администрации.