facebook_pixel
    25 августа 2020, 18:30

    Власти Кургана рассказали о новой транспортной реформе

    Анастасия Кременчугская

    Вадим Шумков, губернатор Курганской области, рассказал о новой транспортной реформе. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Отмечается, что перевозчики в 2021 году должны будут заменить автобусы.

    «Будут допущены автобусы, которые имеют соответствующий внешний вид и соответствующий год выпуска», — пояснил губернатор.

    По его словам, жители недовольны, что их перевозят на старых автобусах. Некоторые расценивают это как неуважение к себе.

    В прошлом году заменили 50 автобусов. В этом власти намерены обновить такое же количество.

    Новости SMI.FM