Власти Кургана рассказали о новой транспортной реформе

Отмечается, что перевозчики в 2021 году должны будут заменить автобусы.

«Будут допущены автобусы, которые имеют соответствующий внешний вид и соответствующий год выпуска», — пояснил губернатор.

По его словам, жители недовольны, что их перевозят на старых автобусах. Некоторые расценивают это как неуважение к себе.

В прошлом году заменили 50 автобусов. В этом власти намерены обновить такое же количество.