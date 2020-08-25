Власти Кургана рассказали о новой транспортной реформе
Вадим Шумков, губернатор Курганской области, рассказал о новой транспортной реформе. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Отмечается, что перевозчики в 2021 году должны будут заменить автобусы.
«Будут допущены автобусы, которые имеют соответствующий внешний вид и соответствующий год выпуска», — пояснил губернатор.
По его словам, жители недовольны, что их перевозят на старых автобусах. Некоторые расценивают это как неуважение к себе.
В прошлом году заменили 50 автобусов. В этом власти намерены обновить такое же количество.