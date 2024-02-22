Общество 22 февраля 2024, 18:42 Власти Кургана призвали жителей соблюдать меры безопасности в связи с сильными морозами

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Аномальные морозы придут в Курган в пятницу, 23 февраля. Местные власти напомнили жителям города о мерах предосторожности в связи с холодами, сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт администрации.

Людям порекомендовали не допустить травматизма и переохлаждения. Водителям посоветовали отказаться от дальних поездок в ближайшие дни.

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«Во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных», — говорится в сообщении.

Как сообщил RT, в пятницу столбики термометров в Кургане опустятся до -40 градусов.