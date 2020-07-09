Власти Кургана опубликовали афишу мероприятий в честь Дня города

Праздничные мероприятия начнутся за неделю до основного торжества. 15 августа пройдут велоэстафеты, различные онлайн-мероприятия, турниры по киберспорту, шашкам и шахматам.

«В онлайн-программах будут задействованы все учреждения дополнительного образования, а также культуры и спорта», — поделилась Елена Ситникова, заместитель главы Кургана, директор департамента соцполитики.

На берегу Тобола 21 августа устроят праздник. Его подробности пока не раскрывают. Основная программа пройдет на следующий день на площади Ленина, ее уже разработали.