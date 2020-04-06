Власти Кургана начали проводить дезинфекцию общественных мест
На улицах и в общественных местах Кургана начали обработку специальным дезинфицирующим средством. Такие меры связаны с угрозой распространения коронавируса. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на соцсеть главы города Андрея Потапова.
«В ежедневном режиме проводим дезинфекцию общественных пространств. Моем остановки, провели первый этап бактерицидной обработки городских парков и скверов. Ночью начали обрабатывать улично-дорожную сеть», — написал он.
Управляющие компании дезинфицируют подъезды, а перевозчики — общественный транспорт.
На улицах используют веерное распределение водного раствора. Обработка проводится по ночам. Из-за этого жителям рекомендуют не выходить из дома в позднее время суток. Кроме этого, не стоит посещать парки и скверы.