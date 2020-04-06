Власти Кургана начали проводить дезинфекцию общественных мест

«В ежедневном режиме проводим дезинфекцию общественных пространств. Моем остановки, провели первый этап бактерицидной обработки городских парков и скверов. Ночью начали обрабатывать улично-дорожную сеть», — написал он.

Управляющие компании дезинфицируют подъезды, а перевозчики — общественный транспорт.

На улицах используют веерное распределение водного раствора. Обработка проводится по ночам. Из-за этого жителям рекомендуют не выходить из дома в позднее время суток. Кроме этого, не стоит посещать парки и скверы.