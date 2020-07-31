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    31 июля 2020, 13:58

    Власти Кургана благоустроят городской сад

    Анастасия Кременчугская

    Власти Кургана выделили 30 миллионов рублей на благоустройство городского сада. Работы будут проводится в этом году. Об этом сообщило ИА Ura.ru пресс-службу администрации города.

    «В этом году территория городского сада будет благоустроена», — заявили в администрации.

    Специалисты занимаются доработкой документов для конкурса, он пройдет в августе.

    На территории парка планируют сделать игровой комплекс для детей, установить столы для игры в шахматы, а также теневые навесы. На центральной аллее положат асфальт, на остальных дорожках — плитку.

    Отмечается, что со стороны улицы Карла Маркса высадят цветы.

    Новости SMI.FM