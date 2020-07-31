Власти Кургана благоустроят городской сад
Власти Кургана выделили 30 миллионов рублей на благоустройство городского сада. Работы будут проводится в этом году. Об этом сообщило ИА Ura.ru пресс-службу администрации города.
«В этом году территория городского сада будет благоустроена», — заявили в администрации.
Специалисты занимаются доработкой документов для конкурса, он пройдет в августе.
На территории парка планируют сделать игровой комплекс для детей, установить столы для игры в шахматы, а также теневые навесы. На центральной аллее положат асфальт, на остальных дорожках — плитку.
Отмечается, что со стороны улицы Карла Маркса высадят цветы.