Власти Кургана благоустроят городской сад

«В этом году территория городского сада будет благоустроена», — заявили в администрации.

Специалисты занимаются доработкой документов для конкурса, он пройдет в августе.

На территории парка планируют сделать игровой комплекс для детей, установить столы для игры в шахматы, а также теневые навесы. На центральной аллее положат асфальт, на остальных дорожках — плитку.

Отмечается, что со стороны улицы Карла Маркса высадят цветы.