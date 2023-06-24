Общество 24 июня 2023, 02:50 Власти Кубани сообщили о спокойной обстановке в регионе на фоне заявлений Пригожина Оперштаб Краснодарского края: дополнительные меры безопасности в регионе не вводились РИА «Новости»

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Оперштаб Краснодарского края сообщил о спокойной обстановке в регионе после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом штаб проинформировал в своем Telegram-канале.

«Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что одновременно с этим фиксируются многочисленные факты распространения фейков в соцсетях от ЦИПсО Украины. В мессенджерах публикуются непроверенные и провокационные сообщения.

«В связи с этим напоминаем о необходимости доверять только официальным источникам информации», — призвали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Согласно УК РФ, за это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.