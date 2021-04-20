Власти Кубани решили не ужесточать меры эпидбезопасности в курортный сезон

Российские курорты активно готовятся к открытию сезона. Пока ужесточать меры эпидбезопасности на Кубани власти не панируют. Об этом рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

«Этот сезон будем также организовывать с учетом эпидобстановки. Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса пока не планируются. Будем работать по отработанной и проверенной схеме», — передал ТАСС ее слова.

Речь идет о контроле соблюдения всех антиковидных требований со стороны отелей и гостиниц. По словам Золотухиной, эпидемическая обстановка в Краснодарском крае стабильная. Прошлый летний сезон удалось провести без вспышек заболеваемости. Она добавила, что местные гостиницы научились работать в условиях противодействия распространению коронавируса.

В России Краснодарский край является основным курортным регионом. В 2020 году общий туристический поток составил 12 миллионов отдыхающих — это почти на пять миллионов меньше показателя 2019 года. На прошлой неделе турагенты сообщили, что после отмены авиасообщения с Турцией отдых в Крыму подорожал на 20–30%, а в Краснодарском крае — на 10–15%.