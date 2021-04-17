Власти Крыма ввели новые правила для въезжающих из-за границы

В Крыму внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности, связанный с недопущением распространения коронавируса. Теперь все прибывающие из-за рубежа должны заполнять анкету, сообщила пресс-служба главы республики.

«С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации», —говорится в сообщении пресс-службы главы Крыма. Его приводит РИА «Новости».

Россияне также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Исключение составляют только члены экипажа морских и речных судов, водители автомобилей международного сообщения.

Т течение трех календарных дней со дня прибытия в Крым нужно пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Глава республики Сергей Аксенов также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Они должны обследоваться на ковид методом ПЦР два раза — не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. Они также обязаны соблюдать режим изоляции до получения результатов тестов.

Начало туристического сезона, а также закрытие авиасообщения с Турцией может привлечь россиян в Крым. Это, как считает вирусолог, спровоцирует усиление в России пандемии коронавируса.