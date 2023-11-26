Общество 26 ноября 2023, 12:03 Власти Крыма указали на попытки Украины блокировать контакты полуострова с миром Мурадов: попытки Украины блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско РИА «Новости»

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Украина потерпела фиаско в попытках блокировать международные контакты Крыма. Об этом РИА «Новости» сказал вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Крым активно развивает культурное и экономическое сотрудничество со многими регионами мира. Попытки Украины противодействовать этому и блокировать контакты потерпели полное фиаско», — заявил он.

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Мурадов подчеркнул, что международный вектор полуострова направлен на наращивание антиколониальной и антинацистской борьбы против доминирования Запада, борьбы за более справедливое мироустройство.

«Конкретные международные планы раскрывать не стану, чтобы не позволить противнику выстроить этой работе противодействие», — добавил вице-премьер Крыма.

Ранее Мурадов выразил мнение, что отказ НАТО от расширения на восток поможет завершить украинский конфликт.