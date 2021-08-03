Власти Крыма спросят с Украины за пять блокад

Руководство Крыма предъявит Украине иски по водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета по законодательству регионального госсовета, заместителя главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

«Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», — приводит агентство слова Трофимова.

Собеседник отметил, что речь идет о сумме в размере около 1,5 триллиона рублей. По его словам, самыми масштабными будут иски по водной и энергетической блокадам.

Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Украины. В списке претензий есть причастность украинских властей к гибели мирного населения, незаконному лишению свободы и жестокому обращению с людьми. Руководитель кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что эта жалоба не просто формальное обращение, а попытка разобраться в ситуации с нарушением прав людей, которая сложилась на Украине.