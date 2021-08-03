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    03 августа 2021, 09:01

    Власти Крыма спросят с Украины за пять блокад

    Андрей Иванов

    Руководство Крыма предъявит Украине иски по водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета по законодательству регионального госсовета, заместителя главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

    Власти Крыма спросят с Украины за пять блокад

    «Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», — приводит агентство слова Трофимова.

    Собеседник отметил, что речь идет о сумме в размере около 1,5 триллиона рублей. По его словам, самыми масштабными будут иски по водной и энергетической блокадам.

    Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Украины. В списке претензий есть причастность украинских властей к гибели мирного населения, незаконному лишению свободы и жестокому обращению с людьми. Руководитель кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что эта жалоба не просто формальное обращение, а попытка разобраться в ситуации с нарушением прав людей, которая сложилась на Украине.