Общество 04 сентября 2023, 13:55 Власти Крыма сообщили о фейковых минированиях школ Советник Крючков: фейковые минирования школ начались в Крыму РИА «Новости»

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Ложные сообщения о минировании школ начали распространяться в Крыму. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Начались фейковые минирования крымских школ. Обычная тактика украинских ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций — прим. ред.), мы проходили все это в прошлом учебном году», — написал он.

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По его словам, специальные службы уже работают, ситуация находится под контролем. Местным жителям Крючков посоветовал доверять только официальным источникам информации.

Также он заявил о том, что 4 сентября спецслужбы проводят уничтожение взрывоопасных предметов в Старом Крыму и Октябрьском. Советник главы республики попросил людей не волноваться в связи с громкими звуками.

Периодически появляются сведения о том, что школы республики якобы минируют. В последний раз новости об этом были весной. Власти в таком случае обязаны эвакуировать учеников и преподавательский состав.