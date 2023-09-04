04 сентября 2023, 13:55
Власти Крыма сообщили о фейковых минированиях школ
Советник Крючков: фейковые минирования школ начались в Крыму
Ложные сообщения о минировании школ начали распространяться в Крыму. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Начались фейковые минирования крымских школ. Обычная тактика украинских ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций — прим. ред.), мы проходили все это в прошлом учебном году», — написал он.
Реклама
По его словам, специальные службы уже работают, ситуация находится под контролем. Местным жителям Крючков посоветовал доверять только официальным источникам информации.
Также он заявил о том, что 4 сентября спецслужбы проводят уничтожение взрывоопасных предметов в Старом Крыму и Октябрьском. Советник главы республики попросил людей не волноваться в связи с громкими звуками.
Периодически появляются сведения о том, что школы республики якобы минируют. В последний раз новости об этом были весной. Власти в таком случае обязаны эвакуировать учеников и преподавательский состав.
Фейковые новости
Крым
Реклама
Реклама