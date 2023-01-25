Общество 25 января 2023, 19:13 Власти Крыма проведут проверку после появления в эфире местных телеканалов обращения Зеленского Министр Трегуб: спецслужбы Крыма отреагируют на трансляцию обращения Зеленского Pxhere

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Власти Крыма проведут проверку после появления в эфире местных телеканалов обращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Владимир Трегуб.

По его словам, на произошедшее отреагируют спецслужбы полуострова.

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«Посмотрим, конечно. Специальные службы однозначно отреагируют, будут смотреть это все. Оно не прошло мимо», — сказал он.

Обращение главы киевского режима Зеленского прорвалось в эфиры не только крымских, но и белгородских телеканалов. Местные жители увидели выступление украинского президента 25 января по цифровому ТВ. Обращение появилось вместо анонсированных телепередач и длилось всего около минуты. Зеленский вещал на национальном языке, внизу экрана также были субтитры на украинском языке.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал случившееся хакерской атакой.

«Учитывая плачевное состояние на фронте, украинские спецслужбы опускаются до того, что взламывают интернет-вещание и запускают своего клоуна Зеленского», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Сейчас вещание на телеканалах ведется в обычном режиме, подчеркнул Крючков.