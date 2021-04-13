Власти Крыма пригласили россиян на отдых после отмены самолетов в Турцию

Крым готов заменить россиянам Турцию после отмены сообщения с этой страной. На полуострове запустят программы отдыха на майские праздники. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым», — приводит РИА «Новости» слова депутата. По словам Черняка, бронирование отдыха на полуострове уже сейчас превышает показатели, которые были до ковидных ограничений.

Собеседник подчеркнул, что в престижных гостиницах выкупили уже практически все места. В первую очередь туристы бронируют номера в отелях на южном побережье Крыма, добавил парламентарий.

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за роста числа заражений коронавирусом и его мутировавшими штаммами. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев предложил заменить Турцию Болгарией, где хороший климат и много мест, где можно остановиться.