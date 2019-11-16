  • Власти Крыма пожаловались в Росгвардию на директора зоопарка, пригрозившего убить медведей

    16 ноября 2019, 17:30

    Алена Макаренко

    Правоохранители должны обратить внимание на заявление владельца зоопарков «Тайган» и «Сказка», который собрался уничтожить животных для «оптимизации коллекции». С такой просьбой выступило Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
    Власти Крыма пожаловались в Росгвардию на директора зоопарка, пригрозившего убить медведей

    За чертой нужности. 30 медведей в крымском зоопарке пойдут под нож — потому что кормить нечем

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    «С целью недопущения возможных нарушений требований природоохранного законодательства, связанных с незаконным уничтожением редких и исчезающих животных либо их незаконной передачей на содержание иным лицам без оформления на то распорядительных лицензий, Минприроды Крыма в адрес субъекта хозяйствования направлено соответствующее предостережение», — говорится в сообщении.

    Кроме того, необходимо сделать все возможное, чтобы директор зоопарк не нарушил закон.

    Ранее бизнесмен Олег Зубков заявил, что готов раздать 30 медведей всем желающим в течении месяца. Если таких людей или организаций не найдется, то он усыпит животных. Он пояснил, что его зоопарк ветеринарная служба закрыла на 90 дней и кормить животных ему будет нечем. Подобным способом Зубков решил «оптимизировать» свою коллекцию.

    В государственном Комитете ветеринарии Крыма объяснили, что предприсание о закрытии зоопарка владелец получил после отказа вакцинировать содержащихся у него львов и тигров.

    Крымский бизнесмен основал парк «Тайган» на берегу Тайганского водохранилища в 2012 году. Это крупный питомник львов, тигров и других зверей. А до этого он основал в Ялте первый в СНГ частный зоопарк «Сказка». В «Тайгане» живут свыше 2,5 тысячи питомцев, а в «Сказке» — 1,5 тысячи.