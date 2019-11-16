Власти Крыма пожаловались в Росгвардию на директора зоопарка, пригрозившего убить медведей

За чертой нужности. 30 медведей в крымском зоопарке пойдут под нож — потому что кормить нечем Подробнее

«С целью недопущения возможных нарушений требований природоохранного законодательства, связанных с незаконным уничтожением редких и исчезающих животных либо их незаконной передачей на содержание иным лицам без оформления на то распорядительных лицензий, Минприроды Крыма в адрес субъекта хозяйствования направлено соответствующее предостережение», — говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо сделать все возможное, чтобы директор зоопарк не нарушил закон.

Ранее бизнесмен Олег Зубков заявил, что готов раздать 30 медведей всем желающим в течении месяца. Если таких людей или организаций не найдется, то он усыпит животных. Он пояснил, что его зоопарк ветеринарная служба закрыла на 90 дней и кормить животных ему будет нечем. Подобным способом Зубков решил «оптимизировать» свою коллекцию.

В государственном Комитете ветеринарии Крыма объяснили, что предприсание о закрытии зоопарка владелец получил после отказа вакцинировать содержащихся у него львов и тигров.

Крымский бизнесмен основал парк «Тайган» на берегу Тайганского водохранилища в 2012 году. Это крупный питомник львов, тигров и других зверей. А до этого он основал в Ялте первый в СНГ частный зоопарк «Сказка». В «Тайгане» живут свыше 2,5 тысячи питомцев, а в «Сказке» — 1,5 тысячи.