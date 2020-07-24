Власти Крыма оценили уровень туризма после пандемии

Небывалый ажиотаж из-за пандемии коронавируса в этом году у россиян вызвал отдых в Крыму. Все отели на побережье полуострова забронированы до середины осени.

«По-моему, занято все как никогда, я такого курортного сезона не помню. Свободных мест нет, практически ни в одном отеле невозможно найти номер. Все забронировано до сентября-октября месяца», — приводит РИА «Новости» слова главы Крыма Сергея Аксенова

С начала июля в Крым приехали около миллиона туристов. Туристический поток хлынул в регион после ослабления ограничений, которые ввели в конце марта из-за пандемии нового вируса. По словам Аксенова, сейчас в Крыму работают 727 санаториев и отелей которые обязались соблюдать требования Роспотребнадзора по безопасности во время курортного сезона.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что большие потоки туристов помогут региону восстановить экономику, которая пострадала из-за пандемии 2019-nCoV. Сейчас в Крыму все стремятся достичь прошлогодних показателей по приему отдыхающих.