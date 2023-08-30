Общество 30 августа 2023, 08:36 Власти Крыма опровергли проблемы с запасами пресной воды Главы Крыма Аксенов: наливные водохранилища заполнены на 60% Unsplash

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Крым полностью обеспечили запасами воды. Водохранилища заполнили более чем наполовину, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Проблем с водоснабжением в Крыму на сегодня нет. <…> И Симферополь, и Восточный Крым, и Южный берег, и другие регионы обеспечиваются водой в штатном режиме», — заявил он.

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Наливные хранилища, по словам Сергея Аксенова, в среднем наполнили более чем на 60%, естественные стоки — на 70% с лишним. Из них Изобильненское водохранилище заняли почти полностью, боле чем на 90%.

После присоединения Крыма к России Украина перекрыла водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, из которого полуостров получал до 85% воды. В июне после повреждения Каховской ГЭС председатель Госсовета Владимир Константинов предложил полностью исключить этот источник из коммунальной системы региона.