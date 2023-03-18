Общество 18 марта 2023, 11:30 Власти Крыма назвали востребованным создание федерального округа для новых регионов России Постпред Мурадов заявил о необходимости объединить новые регионы в федеральный округ РИА «Новости»

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Новый федеральный округ необходимо создать в России для новых регионов страны, потому что их объединяют общие проблемы. Такое мнение выразил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, его слова привел ТАСС.

«У новых территорий России общие проблемы, поэтому создание нового федерального округа востребовано. С новыми регионами нужно работать по-особому, если смотреть на ситуацию с управленческой точки зрения», — сказал он.

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Мурадов отметил, что включить новые регионы в состав Южного федерального округа нецелесообразно, потому что перед субъектами стоят совершенно разные задачи.

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«Но это взгляд на проблему из Крыма. Конечное решение остается полностью за руководством страны», — заключил постоянный представитель.

На территории Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народной республик в сентябре 2022 года прошли референдумы о территориальной принадлежности субъектов. Жители большинством голосов избрали воссоединение с Россией.