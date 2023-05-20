Общество 20 мая 2023, 09:34 Власти Крыма назвали незаконной передачу полуострова Украине Глава парламента Крыма Константинов: передачу полуострова УССР не оформили юридически Unsplash

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Передачу Крыма украинской стороне в 1954 году не оформили юридически, отмена этого решения не потребует много времени Об этом РИА «Новости» заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

«При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м», — сказал политик.

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Константинов указал на грубые нарушение при процессе передачи полуострова. Он подчеркнул, что верховные советы республик не принимали это решение. Более того, границы союзных республик также не прописали. Политик пояснил, что это выглядело так, как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике.

Константинов ранее сообщил, что парламент Крыма инициирует вопрос об отмене решения о передаче полуострова Украинской СССР из РСФСР в 1954 году.

Крым в результате мирного референдума вошел в состав России в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Жители полуострова практически единогласно проголосовали за воссоединение с Россией. Согласно опросу ВЦИОМ, 86% россиян положительно оценили возвращение Крыма в состав России.