Власти Крыма назвали «ерундой» сообщения об оттоке туристов из Ялты

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что сообщения о якобы повальном оттоке туристов из Ялты в связи с наводнением являются ерундой. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

В Сети появилось видео, на котором показано, как толпа людей с чемоданами покидает Ялту. Голос за кадром предположил, что это туристы, которые испугались наводнения.

Но глава Министерства курортов и туризма республики заявил, что ему ничего не известно об оттоке туристов.

«Ерунду вы говорите», — сказал Волченко.

Ранее сообщалось, что потопы из-за сильных ливней в Крыму не остановили российских туристов, которые продолжают прибывать на полуостров, планируя отдохнуть, несмотря на непогоду.

В Ростуризме между тем рекомендовали туроператорам перенести запланированные экскурсии в Крым. В ведомстве также посоветовали предупреждать людей с путевками о непогоде на полуострове.

Гидрометцентр предупредил о новых сильных дождях на востоке Крыма, в том числе в Керчи и Феодосии. Осадки могут стать причиной очередных подтоплений.