Общество 14 апреля 2024, 09:58 Власти Крыма нашли способ заполнить Северо-Крымский канал Константинов: Северо-Крымский канал можно снова заполнить днепровской водой РИА «Новости»

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В перспективе Северо-Крымский канал можно вновь заполнить водой из Днепра естественным стоком или через систему насосов. Об этом РИА «Новости» рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Безусловно, вода в Крыму будет. Она попадет на полуостров естественным стоком или через систему насосов. После завершения специальной операции можно будет сформировать полную хозяйственную стратегию», — сказал он.

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Константинов отметил, что запуск работы Северо-Крымского канала позволит возобновить выращивание риса на полуострове.

В 2014 году Украина не согласилась с результатами референдума в Крыму и перекрыла подачу воды из Днепра на полуостров. После начала СВО в феврале 2022 года ВС России разблокировали канал, однако в июне 2023 года вода вновь перестала поступать после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее стало известно, что власти Крыма подадут иск к Украине за водную блокаду.