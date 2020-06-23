Власти Крыма намерены открыть детские лагеря с 1 июля
С 1 июля в Крыму могут открыться детские лагеря. Такой информацией поделилась Ольга Дугаренко, заместитель руководителя аппарата правительства, начальник главного правового управления, на заседании Совета министров республики. Об этом сообщил сайт «Крыминформ».
Дугаренко пояснила, что с 1 июля разрешено возобновлять деятельность заведений, которая ранее была запрещена. В этот список входит и работа детских садов. Она также подчеркнула, что все санатории обязаны подать уведомление о том, что берут на себя ответственность за выполнение поручений Роспотребнадзора, сообщил RT.