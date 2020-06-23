Власти Крыма намерены открыть детские лагеря с 1 июля

Дугаренко пояснила, что с 1 июля разрешено возобновлять деятельность заведений, которая ранее была запрещена. В этот список входит и работа детских садов. Она также подчеркнула, что все санатории обязаны подать уведомление о том, что берут на себя ответственность за выполнение поручений Роспотребнадзора, сообщил RT.