Власти Крыма исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В Крыму пока не планируется вводить дополнительные ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

«Пока никаких дополнительных ограничений в связи с этим не планируется, но мы будем внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации», — цитирует его РИА «Новости».

По данным Роспотребнадзора, за последние две недели число случаев COVID-19 в Крыму выросло в два раза. Константинов признался, что эта тенденция настораживает, особенно в канун майских праздников. В этот период в Крыму как раз ожидают массовый заезд отдыхающих.

«Будем делать все от нас зависящее, чтобы и ситуацию с коронавирусом удержать под контролем, и крымский курорт загрузить», — сказал он.

Ранее из-за обострения ситуации с заболеваемостью ковидом Россия временно прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Это произошло как раз в преддверии длинных майских выходных и открытия туристического сезона.

Эксперты-вирусологи предупредили, что наплыв отдыхающих в Крым может спровоцировать усиление пандемии коронавируса в России. Однако не допустить вспышки COVID-19, по их мнению, можно. Для этого нужно усилить санитарный контроль и социальный мониторинг.