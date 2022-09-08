Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен газом вопреки провокациям Украины | 360°

Общество 08 сентября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен газом вопреки провокациям Украины Глава парламента Крыма Константинов сообщил, что полуостров обеспечен газом РИА «Новости»

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Крым обеспечен газом, невзирая на провокации Украины в отношении буровых платформ в Черном море. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — отметил он.

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ВСУ совершили атаку на три буровые платформы «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении 20 июня. На вышках находились 109 человек. Трое получили ранения, семеро пропали без вести. На одной из платформ, по данным Минобороны РФ, начался сильный пожар, возникла угроза экологической катастрофы.

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Однако в июле «Черноморнефтегаз» сообщил, что газотранспортная система полуострова работает в штатном режиме, проходит закачка газа в подземное газохранилище.

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