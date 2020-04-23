Власти Крыма будут смягчать карантинный режим с 1 мая. Но туристов там пока не ждут

С 1 мая в Крыму возобновят работу многие фирмы в сфере услуг, среди них парикмахерские, организации по ремонту компьютеров, обуви, а также химчистки. Жители полуострова смогут посетить магазины сантехники и строительных материалов. Автодетали и запчасти так же станут доступны в соответствующих магазинах. При этом все организации должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Власти пообещали, что список будет расширяться, но все будет зависеть от дальнейшей ситуации и статистики по коронавирусу. Что касается туристической отрасли — точных сроков, когда откроют свои двери гостиницы и санатории, пока нет.

Из-за пандемии с конца марта на полуострове позакрывались многие магазины, работали только аптеки и продовольственные точки. Гостиницы и отели так же приостановили деятельность.

По данным на 23 апреля, в Крыму зафиксирован 51 случай коронавируса. 23 человека выздоровели.

Режим повышенной готовности действует на территории Крыма до 30 апреля. Россиян попросили не приезжать на полуостров, пока в мире бушует пандемия.