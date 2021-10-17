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    17 октября 2021, 16:35

    Власти Красноярского края заявили о планах ввести QR-коды

    Правительство Красноярского края планирует ввести QR-коды с 1 ноября

    Антон Ишбульдин

    Заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов заявил о намерении властей региона ввести QR-коды с 1 ноября. Ограничения коснутся посещений культурных и спортивных мероприятий, сообщил телеканал «Енисей».

    Власти Красноярского края заявили о планах ввести QR-коды

    Зампред краевого правительства рассказал, что QR-коды планируется ввести для посещения культурных учреждений — кинотеатров, театров, а также для спортивных мероприятий. Ориентировочный срок — 1 ноября.

    «С 1 ноября для того, чтобы наши работодатели, наши учреждения подготовились к введению этих мероприятий. К 1 ноября эти решения будут выполнены», — рассказал Алексей Подкорытов в эфире телеканала.

    Краевой Роспотребнадзор обязал руководителей красноярских предприятий обеспечить вакцинацию 80% сотрудников, занятых в сфере работы с людьми, до 15 декабря. В регионе отмечается рост числа заражений коронавирусом.

    С 15 ноября QR-коды для посещения общественных мест понадобятся и жителям Приморского края. Коды попросят предъявить при входе в учреждения культуры, фитнес-клубы, кафе и другие заведения общепита.