Власти Красноярского края заявили о планах ввести QR-коды

Заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов заявил о намерении властей региона ввести QR-коды с 1 ноября. Ограничения коснутся посещений культурных и спортивных мероприятий, сообщил телеканал «Енисей».

Зампред краевого правительства рассказал, что QR-коды планируется ввести для посещения культурных учреждений — кинотеатров, театров, а также для спортивных мероприятий. Ориентировочный срок — 1 ноября.

«С 1 ноября для того, чтобы наши работодатели, наши учреждения подготовились к введению этих мероприятий. К 1 ноября эти решения будут выполнены», — рассказал Алексей Подкорытов в эфире телеканала.

Краевой Роспотребнадзор обязал руководителей красноярских предприятий обеспечить вакцинацию 80% сотрудников, занятых в сфере работы с людьми, до 15 декабря. В регионе отмечается рост числа заражений коронавирусом.

С 15 ноября QR-коды для посещения общественных мест понадобятся и жителям Приморского края. Коды попросят предъявить при входе в учреждения культуры, фитнес-клубы, кафе и другие заведения общепита.