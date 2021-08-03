Власти Краснодарского края спрогнозировали заполняемость отелей в августе

Глава Министерства курортов Кубани Мария Золотухина заявила, что в августе заполняемость краснодарских курортов составит 71%. Более 10 тысяч отелей и гостиниц смогут принять туристов в последний день лета. Об этом написал ТАСС.

Золотухина добавила, что с начала этого года курорты Краснодарского края уже посетили около девяти миллионов человек. В сентябре заполняемость средств размещения составит примерно 60%, процитировал RT слова главы Министерства курортов Кубани.