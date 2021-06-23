Власти Краснодара уберут скульптуры, которые жители закидали яйцами

На Кубанской набережной в Краснодаре установили скульптуры, которые не понравились жителям. Власти объявили, что уберут их, сообщил «ФедералПресс».

Три установленные скульптуры представляют из себя неправильные геометрические фигуры черного цвета. По задумке авторов, они «символизируют чистые устремления в неидеальном мире».

Жителям скульптуры не понравились. Они спрашивали, кто согласовал их установку и за чей счет провели работы (известно, что скульптуры ставились не за счет городского бюджета). В итоге краснодарцы просто забросали скульптуры яйцами. Власти к мнению жителей прислушались и заявили, что скульптуры уберут.

«Краснодар — город равных возможностей. Скульптор Валерий Казас предложил свое видение арт-объектов, которые установили на Кубанской Набережной. Горожане высказали свое мнение. И это нормально», — сказал мэр города Евгений Первышов.