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    07 декабря 2020, 13:44

    Власти Костромской области сделали 31 декабря выходным днем

    Дарья Бунякова

    Жители Костромской области не будут работать 31 декабря. Этот предпраздничный день сделала выходным губернатор региона Сергей Ситников. Рабочий день решили перенести на 26 декабря.
    Власти Костромской области сделали 31 декабря выходным днем

    «31 декабря в Костромской области будет объявлен выходным. Рабочий день перенесен на 26 декабря. Такое решение сегодня озвучил губернатор Сергей Ситников по результатам изучения мнения жителей, работодателей, профсоюзов и общественных объединений», — сообщила пресс-служба администрации области.

    Во время опроса инициативу о переносе рабочего дня поддержали 80% жителей. Губернатор поручил решить вопрос с занятостью 26 числа младших школьников, так как в этот день их родители будут работать. Кроме того, Ситников поручил проработать задачу оказания государственных услуг населению.

    «Дети в этот день должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы родители могли спокойно работать. В распоряжении прошу учесть организацию работы федеральных органов власти, чтобы тем, кому нужно получать государственные услуги 26 декабря, получили их в установленном порядке», — подчеркнул глава региона.

    Ранее 31 декабря объявили выходным днем в Белгородской, Курской и Владимирской областях, Республиках Татарстан и Крым.