Власти Копейска решили поминутно восстановить побег мальчика, привязанного к машине

Жестокое обращение с воспитанником реабилитационного центра Копейска восстановят поминутно. В администрации города прокомментировали случай, когда сотрудники центра связали ребенка, чтобы он не сбежал.

«К расследованию подключены прокуратура и полиция. Это сделано для того, чтобы восстановить события того дня поминутно, выяснить причины каждого действия. Все участники инцидента отстранены от работы, в их отношении обязательно будет принято административное решение. Воспитанник находится в социально-реабилитационном центре, здоров», — рассказала заместитель главы Копейского городского округа Светлана Логанова.

По словам чиновницы, они уже предварительно проанализировали происшествие и поняли, где произошла недоработка. Теперь они должны создать методы, которые исключат подобные происшествия в будущем.

Как рассказала «360» детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова, сотрудники Копейского социально-реабилитационного центра решили связать 14-летнего подростка, чтобы он не сбежал по дороге в больницу. Кроме того, мальчика постригли кусками и привязали к ручке автомобиля. В итоге ребенок убежал уже из больницы.

Побег произошел еще 27 марта, но известно об этом стало только 21 апреля. Следственный комитет начал проверку на предмет жестокого обращения. С мальчиком работают психологи.