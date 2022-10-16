Режим ЧС ввели в Коми после разлива нефти | 360°

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Режим ЧС ввели в Коми после разлива нефти

Власти Коми ввели режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти

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Режим ЧС муниципального уровня объявили в Республике Коми из-за разлива нефти. Глава региона Владимир Уйба сообщил, что ЧП произошло в минувшую субботу в Княжпогостском районе

Власти Коми ввели ЧС для локализации работ по нераспространению утечки. Уйба отметил, что значительного ущерба не зафиксировано. Уточняется, что до конца следующей недели рабочие вывезут весь поврежденный грунт и откачают всю вылившуюся нефть.

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Разлив нефти произошел 15 октября на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль, эксплуатируемого АО «Транснефть — Север». Выход нефти обнаружили в ходе обследования магистрального нефтепровода, его объем составил около 100 кубометров.

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На месте ЧП работают 125 специалистов и 55 единиц спецтехники. Причины выхода нефти пока неизвестны.

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