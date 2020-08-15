Власти Коми окажут помощь семьям погибших в шахте

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что окажет всю необходимую помощь семьям погибших шахтеров. Горняки погибли в субботу от обрушения перехода в шахте.

На своей странице во «Вконтакте» Владимир Уйба принес соболезнования семьям погибших.

Трагедия на шахте «Воргашорская» в Воркуте произошла 15 августа. Из-за обрушения перехода, который соединял два здания, погибло четыре горняка. По предварительным данным, обрушение произошло из-за нарушения процесса добычи. Правоохранительные органы продолжают расследование, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

Ранее подобный случай произошел в Свердловской области, в шахте «Холодная балка». В результате обвала породы пострадали три человека.