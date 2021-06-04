Власти Кирова открестились от награждения олимпиадников кетчупом и майонезом

В СМИ появилась информация, что администрация города Киров наградила призеров Всероссийской школьной олимпиады кетчупом и майонезом. Как выяснилось, в подарочных пакетах были еще и торты. Но в любом случае это не имеет отношение к властям, как они утверждают, — подарки дарил фонд «Содружество». Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

Необычное поощрение получили 19 старшеклассников из Кировской области. В Telegram-канале «Источник онлайн» появилось фото состава подарка, на нем две упаковки кетчупа, один майонез и сырный соус.

Источник фото: Telegram-канале «Источник онлайн»

В администрации города рассказали, что в пакете также были торты. Все продукты — местного производства.

«Глава администрации города выразил слова признательности победителям и призерам Всероссийской олимпиады, вручил благодарности. На встрече присутствовала руководитель благотворительного фонда „Содружество“ Ольга Смирнова. После завершения официальной части и фотосессии фонд подарил учащимся подарки от производителей», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что подарки вручала не администрация — это часть состоялась после официального завершения мероприятия.