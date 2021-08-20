Власти Кемерова рассказали о новом жилье для инвалида-колясочника

Проживающий в аварийном доме Кемерова инвалид-колясочник Александр Бодулин не состоит на учете граждан, нуждающихся в жилье. Об этом говорится в официальном ответе администрации города.

Чиновники пояснили, что жильцы аварийных домов могут получить новую квартиру площадью не менее шести квадратных метров на одного человека в маневренном фонде. Проживать в таких квартирах можно не более двух лет, пока идет перерасчет площади для нового жилья.

Ни сам Бодулин, ни его супруга в администрацию города не обращались. Хотя предоставление квартир в маневренном фонде носит заявительный характер. Также семья не обращалась для установки пандуса в подъезде.

Сам дом признан аварийным. С Бодулиным связались и предложили временно переселиться в квартиру маневренного фонда, но он отказался. Администрация направила ему письменное предложение о переселении.

Инвалид-колясочник Александр Бодулин сообщил журналистам, что чиновники предложили выселить его с супругой из аварийного дома в квартиру общей площадью шесть квадратных метров. Он отметил, что сейчас в его квартире нет канализации, туалета и пандусов в подъезде. Предложение чиновников колясочника не устроило. Он назвал его издевательством.

Юрист Алексей Мухин отметил, что по закону для пожилой пары площадь квартиры должна быть не менее 28 квадратных метров. В шестиметровой квартире для инвалида-колясочника нет никаких условий. Расселение дома, где проживает инвалид, пройдет в период с 2022 по 2025 год.