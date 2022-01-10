Власти Карачаево-Черкесии не увидели в видео с полуголой лыжницей ничего страшного

В том, что полуголая туристка прокатилась на лыжах в Домбае в нижнем белье, нет ничего страшного. Об этом «360» заявил первый замминистра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Артем Овчинников.

«У нас в республике откуда это пошло, потому что наш официальный аккаунт местный, „Домбай“, сделал репост этой записи. Я там видел просто фотографии, видео я не видел. Если фотографии, то там девушка, грубо говоря, поднялась на гору раздетой и сфотографировалась, ну, как бы ничего страшного. А про видео я от вас услышал», — признался замминистра.

Министерство составляет свод правил поведения на курортах в республике. И один из пунктов называется «антиобщественное поведение». По словам Овчинникова, он предполагает запрет на нахождение в общественных местах как в обнаженном виде, так и в купальниках и нижнем белье. Но эти правила пока не утверждены.

Чиновник отметил, что не наблюдал общественного возмущения в региональных пабликах.

«Такого ничего не было, чтобы там прямо все возмущались. Просто если б было какое-то возмущение, я бы узнал достаточно быстро, я вас уверяю», — сказал Овчинников.

Замминистра не увидел никаких причин для того, чтобы в чем-то обвинять девушку за ее видео.

«Ее никто не видел. Они там где-то выбрали укромное место со своим молодым человеком или подругой, друзьями. Они прокатились, сняли видео для Instagram, и все», — отметил он.

Если героиня видео после этого действительно подвергается какой-либо травле в социальных сетях, то может обратиться в полицию. Это ее законное право, подчеркнул Овчинников.

Видео с полуголой лыжницей в леопардовом купальнике и папахе ранее возмутило жителей Карачаево-Черкесии. Особенно местным не понравилось то, что женщина надела мужской головной убор.