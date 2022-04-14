Власти Камчатки заявили о самой низкой безработице по России

Правительство Камчатского края отчиталось об уровне безработицы в регионе. По их информации, она является самой низкой по стране. Об этом написала «Политика сегодня».

На данный момент уровень безработицы составляет 1,4%. Кроме того, в пресс-службе краевой администрации отметили, что в регионе фиксируется экономический рост по всем показателям.

По итогам прошлого года доходы населения выросли на 3%, а реальная заработная плата — на 4,5%.