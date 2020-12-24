Власти Калининграда ограничат работу местного общепита в праздники

По данным ИА НСН, с 31 декабря по 2 января все рестораны и кафе будут закрыты. По окончаниюи этого периода до 10 января заведениям разрешат работать с шести утра до девяти вечера. Можно будет заказать еду навынос либо доставку.

Ограничения не коснутся ресторанов при отелях, они продолжат работать в обычном режиме.