Власти Югры объяснили, кто может рассчитывать на 2 выходных после вакцинации

Работодатели должны давать сотрудникам два выходных дня для вакцинации или ревакцинации. Об этом заявил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Всеволод Кольцов.

Он отвечал на вопросы граждан в прямом эфире в Instаgrаm. Они задали вопрос, полагаются ли им выходные за ревакцинацию. Также местные жители поинтересовались, каким документом нужно руководствоваться работникам и работодателю.

«Да, такая возможность для ревакцинированных предусмотрена постановлением губернатора ХМАО-Югры № 83. В документе рекомендовано работодателям предоставлять работникам дни отдыха в день вакцинации и следующий за ним», — сообщил Кольцов. Его процитировал сайт Gorod3466.ru.

Он подчеркнул, что неважно, речь идет о первичной вакцинации или ревакцинации.

«Поэтому тем, кто принял решение пройти повторную вакцинацию, тоже работодатель имеет право предоставлять два дня отдыха», — сказал представитель власти.

По данным регионального Минздрава на 8 ноября, первый компонент вакцины в Нижневартовске получили 119 158 человек, а полностью привились более 80 тысяч жителей.