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    08 ноября 2021, 13:39

    Власти Югры объяснили, кто может рассчитывать на 2 выходных после вакцинации

    Замгубернатора Югры Кольцов рассказал, кому полагаются два выходных после вакцинации

    Наза Салех Захи

    Работодатели должны давать сотрудникам два выходных дня для вакцинации или ревакцинации. Об этом заявил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Всеволод Кольцов.

    Власти Югры объяснили, кто может рассчитывать на 2 выходных после вакцинации

    Он отвечал на вопросы граждан в прямом эфире в Instаgrаm. Они задали вопрос, полагаются ли им выходные за ревакцинацию. Также местные жители поинтересовались, каким документом нужно руководствоваться работникам и работодателю.

    «Да, такая возможность для ревакцинированных предусмотрена постановлением губернатора ХМАО-Югры № 83. В документе рекомендовано работодателям предоставлять работникам дни отдыха в день вакцинации и следующий за ним», — сообщил Кольцов. Его процитировал сайт Gorod3466.ru.

    Он подчеркнул, что неважно, речь идет о первичной вакцинации или ревакцинации.

    «Поэтому тем, кто принял решение пройти повторную вакцинацию, тоже работодатель имеет право предоставлять два дня отдыха», — сказал представитель власти.

    По данным регионального Минздрава на 8 ноября, первый компонент вакцины в Нижневартовске получили 119 158 человек, а полностью привились более 80 тысяч жителей.