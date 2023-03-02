Общество 02 марта 2023, 16:54 Власти ЯНАО сообщили о модернизации аэропорта Надыма

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В пресс-службе департамента строительства и жилищной политики ЯНАО сообщили о решении обновить и реконструировать здание аэропорта Надыма. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Помимо обновления фасада здания, будет реконструирована привокзальная площадь.

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Власти региона также планируют отправить на обучение всех сотрудников цифровой строительной отрасли, чтобы в ближайшем будущем заняться развитием транспортной доступности туристических зон.