02 марта 2023, 16:54
Власти ЯНАО сообщили о модернизации аэропорта Надыма
В пресс-службе департамента строительства и жилищной политики ЯНАО сообщили о решении обновить и реконструировать здание аэропорта Надыма. Об этом написал «Ямал-Медиа».
Помимо обновления фасада здания, будет реконструирована привокзальная площадь.
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Власти региона также планируют отправить на обучение всех сотрудников цифровой строительной отрасли, чтобы в ближайшем будущем заняться развитием транспортной доступности туристических зон.
Строительство
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