Общество 07 июня 2023, 17:28 Власти ЯНАО перечислят свои зарплаты за один месяц на нужды участников СВО

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и члены правительства региона перечислят свои зарплаты за один месяц на оказание поддержки ямальским военнослужащим, участвующим в спецоперации. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».

О решении такого пожертвования глава ЯНАО сообщил после завершения церемонии награждения жителей округа ко Дню России. Губернатор поблагодарил всех военнослужащих за ратное служение.

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Отмечается, что во время церемонии памятными медалями наградили 30 ямальцев.