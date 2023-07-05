Общество 05 июля 2023, 18:38 Власти ЯНАО ограничили посещение лесов из-за повышенного уровня пожароопасности

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели ограничения на посещение лесов в связи с повышенным уровнем пожарной опасности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Отмечается, что местным жителям также запрещается въезжать в леса на любом виде транспорта. Нарушителей привлекут к административной ответственности и назначат штрафы до ста тысяч рублей.

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Как сообщил RT, ограничения ввели на территориях Ноябрьского, Таркосалинского, Красноселькупского, Надымского и Ямальского лесничеств.