Власти Ямальского района помогут пострадавшим от погоды оленеводам

Власти Ямальского района сформируют рабочую группу, специалисты которой навестят 160 семей оленеводов Сеяхинской тундры, пострадавших от гололеда. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на заявление главы района Андрея Кугаевского.

Прошлой зимой из-за погоды пастбища покрылись толстой ледяной коркой. Оленям было нечего есть, они разбрелись по тундре. Многие семьи лишились поголовья — основного источника дохода. Тогда власти района доставляли оленеводам продукты, топливо и корм для животных.

«Оказанная помощь дала результат, поэтому большинство семей в состоянии продолжать свое дело и вести традиционный образ жизни. Но обращения от сеяхинцев поступают, поэтому принял решение вновь сформировать рабочую группу, которая проедет от района Нейто до пролива Малыгина. Перед специалистами стоит задача посетить около 160 пострадавших семей», — сообщил Андрей Кугаевский.