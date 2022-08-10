Власти Ямала вычислили вандалов, которые разгромили детские площадки

В Новом Уренгое и в Ноябрьске местные власти борются с вандалами, которые громят детские площадки. Камеры наружного видеонаблюдения фиксируют, что разрушителями чаще всего выступают дети. Об этом написал «Ямал-Медиа».

«Обслуживающая организация старается ремонтировать аттракционы быстро. Но так бывает не всегда. Как правило, запчасти везут из других регионов страны. Это сертифицированные товары, их нужно заказывать у производителя. Конечно, срок доставки достаточно большой», — рассказала директор управления городского хозяйства Ноябрьска Елена Белошицкая.

По словам врио начальника отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Ноябрьску Андрея Яковлева, с начала 2022 года в городе было зарегистрировано четыре факта совершения противоправных деяний на детских площадках.

Детей, причастных к разрушениям, поставили на учет в подразделение полиции по делам несовершеннолетних. Уголовное дело будет заведено в том случае, если ущерб окажется слишком масштабным.