Власти Ямала окажут бизнесу дополнительные меры поддержки

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил оказывать необходимую помощь местным предпринимателям, передает «Ямал-Медиа».

Среди мер поддержки, выделяются следующие: трехмесячная отсрочка по всем займам в агентстве «Мой бизнес», отмена эпидемиологических ограничений, а также перенос срока авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам для организаций, которые включены в реестр МСП. Кроме того, до начала осени будет действовать отсрочка по платежам для специальных налоговых режимов, включая УСН, ЕСХН и патентную систему налогообложения.