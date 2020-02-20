Власти Ялты намерены построить горнолыжный комплекс

По данным издания, на идею с горнолыжным комплексом мэра Ялты вдохновила рабочая поездка в подмосковный Красногорск. Там градоначальник ознакомился с работой всесезонного горнолыжного комплекса «Снежком». Имгрунт заметил, что опыт коллег будет полезен для Ялты. По его мнению, появление подобного комплекса позволит эффективно развивать зимние виды спорта и привлечет больше туристов.