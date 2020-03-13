Власти Якутии не нашли криминальный след в убийстве 200 собак и кошек

Почти две сотни собак в пункте передержки животных в Якутске не убивали жестоким способом. Так считает правительственная комиссия, которая занималась этим вопросом после выступлений зоозащитников.

Комиссия не нашла ничего криминального в смерти собак, которые оказались на карантине в ППЖ из-за бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Якутска.

Участники комиссии заявили, что нет никаких доказательств того, что найденных в контейнере животных лишили жизни жестоким и негуманным способом — «лопатами, вилами, ножом по горлу». По словам руководителя департамента ветеринарии республики Василия Бураева, к всем собакам применили гуманную эвтаназию. Как отметил прокурор города Владислав Денисюк, ее проводила врачебная комиссия. В ее состав входили несколько ветеринаров.

Ранее в департаменте ветеринарии республики сообщили, что ветеринары усыпили более 70 собак и кошек. Но позже информацию об этом изменили на сайте ведомства. По данным департамента, умерщвлены 153 собаки и 47 кошек. Все они контактировали с бешеной собакой.

Тем не менее зоозащитники придерживаются мнения, что животных жестоко убили и никаких проверок на бешенство им не проводили.

«Чтобы выявить у собаки бешенство, требуется время и решение специальной комиссии, а они тут сами все порешали, получается», — заявила одна из активисток.

Некоторые считают, что собак и кошек убили из-за денег. Об этой версии подробно можно прочитать в материале «360».