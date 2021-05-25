Власти Якутии назвали первых в очереди на обязательную вакцинацию

Якутия стала первым российским регионом, где ввели обязательную вакцинацию. Сначала сделать прививку должны все работники образовательной сферы, которые будут организовывать летний отдых для детей. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

«Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», — отметили в правительстве.

Якутские власти решили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной на фоне сложной эпидемической ситуации, сославшись на «принятые нормативные акты федерального и республиканского уровня». На сайте не уточнили, о каких документах идет речь. Согласно нововведению, работодателей, которые не обеспечили вакцинацию сотрудников, будут серьезно штрафовать.

Также руководство региона разрешило не пускать на работу тех, кто отказывается от прививки. Ранее федеральные власти неоднократно говорили, что вакцинация от SARS-CoV-2 — это добровольная процедура.